Icon

سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة Icon القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير Icon دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم Icon القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان Icon احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي Icon درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران Icon المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل Icon أسبوع على بدء المربعانية Icon ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف

وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف التصنيع الوطنية

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة لدى شركة نسما

وظائف شاغرة لدى شركة نسما

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير

– مهندس إنتاج/ البولي إيثيلين (الجبيل).

– أخصائي سلامة (الجبيل).

– مشغل آلات الإنتاج (الرياض).

– مهندس أول عمليات المصنع (الجبيل).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2025م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة الأنظمة الميكانيكية

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 3 مدن

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ مجموعة العليان القابضة

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في فروع شركة CEER
حصاد اليوم

وظائف شاغرة في فروع شركة CEER

حصاد اليوم
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بـ جامعة الملك عبدالله

حصاد اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
حصاد اليوم

وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS

حصاد اليوم