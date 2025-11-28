وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع

سلمان للإغاثة ينفذ حملة نظافة واسعة لإزالة الأتربة ورفع المخلّفات في الخوخة بالحديدة القبض على مقيم لترويجه أقراصًا ممنوعة في عسير دلة القهوة.. رمز أصالة تروي حكاية الكرم القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل أسبوع على بدء المربعانية ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا
أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة في كل من الجبيل، والرياض.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس إنتاج/ البولي إيثيلين (الجبيل).
– أخصائي سلامة (الجبيل).
– مشغل آلات الإنتاج (الرياض).
– مهندس أول عمليات المصنع (الجبيل).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر 2025م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)