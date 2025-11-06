وفاة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فهد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود، وقد صُلي عليه اليوم الخميس الموافق 15 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.