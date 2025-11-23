وفاة الإعلامية المصرية ميرفت سلامة

توفت منذ قليل الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة، داخل أحد مستشفيات مصر الجديدة عن عمر 76 عاما بعد صراع قصير مع سرطان الكبد، حيث تدهورت صحتها خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير، الأمر الذي استدعى حجزها بالعناية المركزة داخل المستشفى النى توفت بها.

عانت سلامة منذ عدة أشهر من سرطان الكبد، والذي أثر على الكليتين بعدما أنتشر فى باقى أعضاء جسدها.

الإعلامية ميرفت سلامة قدمت خلال مسيرتها الإعلامية، على شاشات التليفزيون المصري العديد من البرامج المتميزة تراوحت بين الثقافية وبرامج الأطفال، كما تقلدت عددا من المناصب القيادية فكانت رئيسا للفضائية المصرية ونائبا لرئيس التليفزيون المصري في عهده الذهبي.

ونشأت الإعلامية ميرفت سلامة وسط أسرة فنية كبيرة، حيث إنها الشقيقة الصغرى للموسيقار الكبير الراحل جمال سلامة، والموسيقار فاروق سلامة، وعمة مذيع الفضائية المصرية محمد السماحي، كما أنها أرملة الروائي الدكتور فوزي فهمي رئيس أكاديمية الفنون الأسبق، والذى رحل عن عالمنا يوم 15 أكتوبر عام 2021.