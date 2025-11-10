Icon

وفاة المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٥ مساءً
وفاة المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي
المواطن - فريق التحرير

في حادث مأساوي هزّ الوسط الفني، رحل المطرب الشعبي إسماعيل الليثي عن عمر ناهز 37 عاماً، متأثراً بجراحه إثر حادث سير مروّع وقع في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

وبحسب المعلومات الأولية، يُنتظر نقل جثمان الفنان الراحل إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، تمهيداً لإقامة مراسم الجنازة والعزاء، وسط حالة من الحزن العميق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

وكشف مصدر طبي في تصريحات خاصة نشرتها “العربية.نت” أن الليثي نُقل إلى المستشفى وهو في غيبوبة تامة، بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف حاد أسفل غشاء المخ، مضيفاً أنه وُضع على أجهزة الإنعاش فور وصوله. وبعد ساعتين من محاولات الإنعاش، تم إدخاله إلى العناية المركزة ووضعه على جهاز التنفس الصناعي عقب تعرضه لفشل رئوي حاد.

وأوضح المصدر أن الفريق الطبي حاول السيطرة على النزيف عبر الأدوية لتقليصه، لكن لم يتمكن من إيقافه بالكامل، مشيراً إلى أن حالته لم تكن مستقرة بما يسمح بإجراء عملية جراحية عاجلة، نظراً لاعتماده الكامل على أجهزة التنفس التي كانت تمثل خطراً حال خضوعه للتخدير.

وأضاف المصدر أن جسده كان يحمل عدداً من الإصابات المتفرقة، إلا أن نزيف المخ كان الأخطر وتسبب في تدهور حالته سريعاً حتى فارق الحياة.

ويُذكر أن الفنان الراحل عاش خلال العام الماضي مأساة مؤلمة بفقدان نجله إثر سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، وهي الحادثة التي تركت أثراً بالغاً في حياته، خاصة مع ما واجهه من أزمات شخصية لاحقة، منها انفصاله عن زوجته لفترة قبل أن يعودا لاستئناف حياتهما الزوجية مؤخراً.

 

