وفاة والدة الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة/ مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.