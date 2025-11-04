وفاة والدة الأميرة مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة/ مها بنت محمد بن سعد الثاني آل عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- يوم غدٍ الأربعاء الموافق 14 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.