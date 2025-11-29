وفاة 11 طفلًا بوباء الحصبة في شمال أوغندا

توفي ما لا يقل عن (11) طفلًا جراء إصابتهم بمرض “الحصبة” في مقاطعة ناباك شبه القاحلة، شمال شرقي أوغندا، وذلك منذ إعلان تفشي الوباء قبل أسبوعين.

وأكدت وزارة الصحة الأوغندية في بيان اليوم أن الوضع الوبائي في البلاد، سجل (74) حالة إصابة و(11) وفاة في منطقة فرعية داخل المجتمعات الرعوية.

وأضافت أن الوباء ظهر في (19) نوفمبر الحالي بعد إدخال حالة مشتبه بإصابتها بالحصبة إلى قسم الأطفال في مستشفى “ماتاني” بتاريخ (15) من شهر نوفمبر، مشيرةً إلى عدة عوامل خطر أسهمت في انتشار الوباء، كان أبرزها ضعف التغطية بالتطعيم ضد الحصبة في المناطق الأكثر تضررًا، إضافة إلى رداءة السكن، واكتظاظ الأسر، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة.