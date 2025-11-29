منطقة التراث وفنون الطهي تفتح للزوار نافذة على تاريخ المطبخ السعودي وفاة 11 طفلًا بوباء الحصبة في شمال أوغندا سديم “رأس الحصان” يزين سماء المملكة هيئة النقل: ضبط 1334 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص القبض على 4 مخالفين في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية طيران ناس: استكمال جميع التحديثات الفنية لـ20 طائرة.. لا تأخير أو إلغاء للرحلات كأس نادي الصقور 2025 يُعيد إحياء 9 آلاف سنة من تاريخ الشاهين عبر ركن “قافلة” ضبط مواطن مخالف بمحمية طويق الطبيعية تطور خطير.. ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي لفنزويلا الخطوط السعودية وطيران ناس وأديل: نراجع أسطول طائرات A320 بعد توجيهات إيرباص
توفي ما لا يقل عن (11) طفلًا جراء إصابتهم بمرض “الحصبة” في مقاطعة ناباك شبه القاحلة، شمال شرقي أوغندا، وذلك منذ إعلان تفشي الوباء قبل أسبوعين.
وأكدت وزارة الصحة الأوغندية في بيان اليوم أن الوضع الوبائي في البلاد، سجل (74) حالة إصابة و(11) وفاة في منطقة فرعية داخل المجتمعات الرعوية.
وأضافت أن الوباء ظهر في (19) نوفمبر الحالي بعد إدخال حالة مشتبه بإصابتها بالحصبة إلى قسم الأطفال في مستشفى “ماتاني” بتاريخ (15) من شهر نوفمبر، مشيرةً إلى عدة عوامل خطر أسهمت في انتشار الوباء، كان أبرزها ضعف التغطية بالتطعيم ضد الحصبة في المناطق الأكثر تضررًا، إضافة إلى رداءة السكن، واكتظاظ الأسر، وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة.