بهدف رفع مستوى الوعي لدى مربي المواشي

وقاء مكة المكرمة ينظّم لقاءً توعويًا للتعريف بالأمراض الحيوانية

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٤٣ مساءً
وقاء مكة المكرمة ينظّم لقاءً توعويًا للتعريف بالأمراض الحيوانية
المواطن - فريق التحرير

نظّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة مكة المكرمة لقاءً توعوياً وتثقيفياً بعنوان “وعي يحمي وخدمة ترتقي”، بهدف رفع مستوى الوعي لدى مربي المواشي بطرق الوقاية من الأمراض الحيوانية والحد من مخاطرها، والتعريف بخدمات المركز المقدمة للمستفيدين عبر منصة خدمات المستفيدين.

خدمات عديدة

وشهد اللقاء استعراض أبرز الخدمات التي يقدمها المركز وآليات الوصول إليها إلكترونيًا، إضافةً إلى إبراز الجهود المبذولة للحد من انتشار الأمراض الحيوانية وحماية الثروة الحيوانية في المنطقة، إلى جانب استعراض أهم الأمراض الحيوانية وسبل الوقاية منها وذلك بمتابعة مباشرة من مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، وحضور عدد من المختصين بالفرع، وبمشاركة واسعة من مربي الثروة الحيوانية بمركز الشعيبة بمحافظة بحرة.

من جانبه، أكد الدكتور غالب الصاعدي حرص مركز وقاء على تعزيز الوعي لدى المربين والمستفيدين من خلال تنفيذ البرامج التوعوية واللقاءات التثقيفية التي تسهم في رفع كفاءة الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية، مشيرًا إلى أن المركز يسعى باستمرار إلى تطوير خدماته بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفاته للحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من مخاطر الصحة الحيوانية.

وكان مركز وقاء قد أطلق مؤخراً منصة وقاء المستفيدين للأفراد والأعمال للصحة النباتية والصحة الحيوانية لتقديم خدمات إلكترونية تسهّل على المستفيدين طلب خدمات للوقاية من الآفات النباتية ومكافحة الأمراض الحيوانية من خلال الرابط هنا.

