Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
يسرنا توقيع اتفاقيات ومشروعات استثمارية جديدة

ولي العهد بمنتدى الاستثمار: فرص جاذبة توفرها الشراكة السعودية الأمريكية أدعوكم لاغتنامها

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣١ مساءً
ولي العهد بمنتدى الاستثمار: فرص جاذبة توفرها الشراكة السعودية الأمريكية أدعوكم لاغتنامها
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

شارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي المنعقد في مركز جون كينيدي بالعاصمة الأمريكية واشنطن.


وقد ألقى سمو ولي العهد كلمة عبر في بدايتها عن سعادته بتجدد اللقاء بالرئيس الأمريكي والحضور في واشنطن بعد ستة أشهر من انعقاد منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض الذي وضع الأسس لشراكة تقوم على النمو والتنويع الاقتصادي والابتكار، منوهًا بتوقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، في خطوة تاريخية لترسيخ التعاون الاقتصادي.
وأشار سمو ولي العهد خلال كلمته إلى ما نشهده اليوم من توقيع اتفاقيات لمشروعات استثمارية جديدة تتضمن قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والقطاع المالي؛ مما سيسهم في توطين وتوفير فرص وظيفية كثيرة في بلدينا، ودعم النمو الاقتصادي في البلدين.
وأعرب سموه عن تطلعه إلى تعزيز العلاقة التاريخية وتطوير مسار الاستثمار بين البلدين بما يواكب الطموحات المشتركة، داعيًا إلى اغتنام الفرص الجاذبة التي تتيحها الشراكة السعودية الأمريكية.

قد يهمّك أيضاً
البيان الختامي لزيارة ولي العهد لأمريكا.. تعزيز الشراكة في جميع المجالات

البيان الختامي لزيارة ولي العهد لأمريكا.. تعزيز الشراكة في جميع المجالات

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن


وفي ختام كلمته قدم سمو ولي العهد الشكر لفخامة الرئيس الأمريكي على اهتمامه بتعزيز الشراكة الاقتصادية، التي يثق بأنها ستشهد نموًا غير مسبوق خلال السنوات القادمة.
كما ألقى فخامة الرئيس الأمريكي كلمة خلال المنتدى، قال فيها: أشكر صديقي هذا الرجل العظيم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على قيادته الجريئة والتزامه العميق بالروابط بين بلدينا، بالأمس حضينا بزيارة مذهلة في البيت الأبيض احتفالاً بالترابط الذي دام ثمانين عامًا بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية.


وأضاف: لقد قمنا رسميًا بتسمية المملكة بالأمس كحليف رئيسي خارج الناتو. إنه شرف عظيم يحدث نادرًا. لذا أريد فقط أن أهنئك على ذلك. هذه علامة ثقة. لقد وقعنا اتفاقية دفاع إستراتيجية تاريخية بالأمس أيضًا. وهي شراكة مشرفة جدًا. وسنبيع المملكة العربية السعودية بعضًا من أعظم المعدات العسكرية التي تم بناؤها على الإطلاق.
واختتم فخامته بالتأكيد على أن البلدين يعملان معًا لجعل التحالف أقوى وأكثر قوة مما كان عليه في أي وقت مضى.

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: “يسرنا توقيع اتفاقيات ومشروعات استثمارية جديدة تتضمن قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والقطاع المالي”.

وأضاف ولي العهد: “نتطلع لأن يسهم هذا المنتدى لتعزيز العلاقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة وأدعوكم لاغتنام الفرص الجاذبة التي توفرها الشراكة السعودية الأمريكية”.

 

 

   

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يعقد اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي
أخبار رئيسية

ولي العهد يعقد اجتماعات ثنائية وموسعة مع...

أخبار رئيسية
البيان الختامي لزيارة ولي العهد لأمريكا.. تعزيز الشراكة في جميع المجالات
أخبار رئيسية

البيان الختامي لزيارة ولي العهد لأمريكا.. تعزيز...

أخبار رئيسية
البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأمريكية: ملتزمون بشراكتنا الاستراتيجية
أخبار رئيسية

البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد...

أخبار رئيسية
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران
السعودية اليوم

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس...

السعودية اليوم
ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت الأبيض تتزيّن بأعلام السعودية والولايات المتحدة
السعودية اليوم

ترحيبًا بولي العهد.. طرق العاصمة الأمريكية والبيت...

السعودية اليوم
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن
أخبار رئيسية

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات...

أخبار رئيسية
ولي العهد في البيت الأبيض.. حفاوة تاريخية استثنائية بالضيف الكبير
السعودية اليوم

ولي العهد في البيت الأبيض.. حفاوة تاريخية...

السعودية اليوم
الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت الأبيض وسط مراسم رسمية
أخبار رئيسية

الرئيس الأمريكي يستقبل ولي العهد في البيت...

أخبار رئيسية