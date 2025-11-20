Icon

ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن

الخميس ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
ولي العهد يبعث برقية شكر لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية إثر مغادرته واشنطن
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر، لفخامة الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إثر مغادرته -حفظه الله- واشنطن، فيما يلي نصها:
صاحب الفخامة الرئيس دونالد جي ترمب
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
تحية طيبة:
يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب عن امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
لقد أكدت المباحثات الرسمية التي عقدتها مع فخامتكم متانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية الراسخة بين بلدينا، وسعي البلدين المستمر بقيادة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وفخامتكم لتعزيزها في جميع المجالات.
متمنيًا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق دوام التقدم والازدهار.
ولفخامتكم أطيب تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء

واشنطن: 29 / 5 / 1447هـ
الموافق: 20 / 11 / 2025م

