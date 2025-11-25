Icon

استعرضا تطورات الأوضاع الإقليمية

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

الثلاثاء ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢٤ مساءً
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.

