ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.