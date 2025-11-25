ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك الأردن إطلاق الحملة الوطنية للمحميات الملكية والجهات البيئية “الحمى طبعنا” فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع نظيره البحريني برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يوافق على نظامي الرياضة والرقابة المالية الباحة.. السحب الرعدية تلامس الجبال وتنسج مشهدًا طبيعيًا بديعًا رماد بركان “هايلي غوبي” الإثيوبي يعرقل الرحلات الجوية في الهند تدشين منصة “مستكشف عسير” لتسهيل الوصول إلى المعلومات البلدية بعد 13 عامًا.. فرنسا تعيد اثنين من الباندا العملاقة إلى الصين الدفاع المدني يحذر: 3 مسببات لحرائق التماس الكهربائي نجاح زراعة الكركم في تبوك
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا، اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز العمل المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار.