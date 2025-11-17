Icon

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٠ مساءً
ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس إيران
المواطن - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية، من فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تسلم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، خلال استقباله في مكتبه بالوزارة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور علي رضا رشيديان.

ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

ولي العهد يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة عمل رسمية

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، وأمين لجنة الحج العليا خالد بن حمد الصيخان.

كما حضره من الجانب الإيراني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

