ولي العهد يستقبل ملك ماليزيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا.

وقد أجريت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمية، وعُزف السلامان الملكيان السعودي والماليزي، واستعرض جلالته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.

وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، جلسة مباحثات رسمية، رحب سمو ولي العهد في بدايتها بجلالته في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء سمو ولي العهد.



وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.

فيما حضر من الجانب الماليزي، صاحب السمو الأمير إدريس إبراهيم، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن إبراهيم، ومعالي وزير الدفاع السيد محمد خالد بن نور الدين، ومعالي الأمين العام لوزارة الخارجية السيد عمران بن محمد زين، ومعالي رئيس الديوان الملكي الدكتور عزمي بن روحاني، وسفير ماليزيا لدى المملكة محمد بكري سيد عبدالرحمن، ورئيس المراسم السفير إكرام بن محمد إبراهيم، ومعالي رئيس المراسم الحكومية السيد روزينو بن رملي، ومعالي رئيس المراسم الملكية السيد أوزان لافندي بن زيراثيني، ومعالي السكرتير الخاص الأول لجلالة الملك السيد جابا ين محمد نوح، ونائب السكرتير الخاص لجلالة الملك السيد محمد هيداس سونغ.