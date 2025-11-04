Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

ولي العهد يستقبل ملك ماليزيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة

الثلاثاء ٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٥٦ مساءً
ولي العهد يستقبل ملك ماليزيا ويعقدان جلسة مباحثات رسمية في قصر اليمامة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الديوان الملكي بقصر اليمامة في الرياض اليوم، جلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا.
وقد أجريت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمية، وعُزف السلامان الملكيان السعودي والماليزي، واستعرض جلالته مع سمو ولي العهد حرس الشرف.
وعقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وجلالة السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، جلسة مباحثات رسمية، رحب سمو ولي العهد في بدايتها بجلالته في المملكة، فيما عبر ملك ماليزيا عن سعادته بهذه الزيارة ولقاء سمو ولي العهد.


وجرى خلال جلسة المباحثات، استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين المملكة وماليزيا، وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه في مختلف المجالات، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب (الوزير المرافق) وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا مساعد السليم.
فيما حضر من الجانب الماليزي، صاحب السمو الأمير إدريس إبراهيم، وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن إبراهيم، ومعالي وزير الدفاع السيد محمد خالد بن نور الدين، ومعالي الأمين العام لوزارة الخارجية السيد عمران بن محمد زين، ومعالي رئيس الديوان الملكي الدكتور عزمي بن روحاني، وسفير ماليزيا لدى المملكة محمد بكري سيد عبدالرحمن، ورئيس المراسم السفير إكرام بن محمد إبراهيم، ومعالي رئيس المراسم الحكومية السيد روزينو بن رملي، ومعالي رئيس المراسم الملكية السيد أوزان لافندي بن زيراثيني، ومعالي السكرتير الخاص الأول لجلالة الملك السيد جابا ين محمد نوح، ونائب السكرتير الخاص لجلالة الملك السيد محمد هيداس سونغ.

قد يهمّك أيضاً
ولي العهد يهنئ ألكسندرو مونتيانو

ولي العهد يهنئ ألكسندرو مونتيانو

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث دومينيكا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث دومينيكا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث دومينيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كومنولث...

السعودية اليوم
أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي العهد مفتاح سوريا نحو العالم
السعودية اليوم

أحمد الشرع من الرياض: السعودية بقيادة ولي...

السعودية اليوم
حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب الابن في مبادرة مستقبل الاستثمار
السعودية اليوم

حديث جانبي يجمع ولي العهد مع ترمب...

السعودية اليوم
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا
السعودية اليوم

ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا

السعودية اليوم
ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم
أخبار رئيسية

ولي العهد يستعرض مجالات التعاون الرياضي مع...

أخبار رئيسية
ولي العهد يهنئ ألكسندرو مونتيانو
السعودية اليوم

ولي العهد يهنئ ألكسندرو مونتيانو

السعودية اليوم