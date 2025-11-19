Icon

في ثاني أيام زيارته التاريخية للولايات المتحدة الأمريكية

ولي العهد يعقد اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٠ مساءً
ولي العهد يعقد اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي
المواطن - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر الكونغرس بواشنطن اليوم، اجتماعات ثنائية وموسعة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي السيد مايك جونسون وقيادات وأعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان.
وأكد قادة مجلس النواب دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد ناقش سمو ولي العھد خلال الاجتماعات العديد من القضايا المھمة تضمنت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.
حضر اللقاءات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية الأمريكية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي أمين مجلس الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.

