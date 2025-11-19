ولي العهد يعقد اجتماعات ثنائية وموسعة مع قيادات وأعضاء الكونجرس الأمريكي

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر الكونغرس بواشنطن اليوم، اجتماعات ثنائية وموسعة مع رئيس مجلس النواب الأمريكي السيد مايك جونسون وقيادات وأعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان.
وأكد قادة مجلس النواب دعمھم للعلاقة التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
وقد ناقش سمو ولي العھد خلال الاجتماعات العديد من القضايا المھمة تضمنت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مجالات التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات.
حضر اللقاءات، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية السعودية الأمريكية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ محمد بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي أمين مجلس الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ محمد بن مزيد التويجري.
#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان في مبنى الكونغرس الأميركي#محمد_بن_سلمان_في_واشنطن | #MBSINUSA | #الإخبارية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2025
موكب #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان يتجه إلى مقر الكونغرس الأميركي#محمد_بن_سلمان_في_واشنطن | #MBSINUSA #٩٢_عاما_من_الشراكة_والازدهار | #الإخبارية
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2025