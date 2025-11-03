Icon

بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء مولدوفا

ولي العهد يهنئ ألكسندرو مونتيانو

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٧ مساءً
ولي العهد يهنئ ألكسندرو مونتيانو
المواطن - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد ألكسندرو مونتيانو بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في جمهورية مولدوفا.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية مولدوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

