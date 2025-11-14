الصحة العالمية تصدر أول إرشادات عالمية لإدارة السكري خلال الحمل

أصدرت منظمة الصحة العالمية أول إرشادات عالمية لإدارة السكري خلال الحمل وهي الحالة التي تؤثر على 21 مليون امرأة سنويًا، وتحدد هذه الإرشادات معيارًا عالميًا موحدًا لرعاية الحوامل المصابات بالسكري.

وتركز الإرشادات على الرعاية الفردية والتحكم بالسكر، والمراقبة المنتظمة وقياس نسبة سكر الدم بانتظام، والعلاج الدوائي المتخصص، والرعاية متعددة التخصصات.

ويأتي إطلاق الإرشادات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري 2025 تحت شعار “السكري عبر المراحل العمرية”، وفيما يواصل السكري التأثير على أكثر من 800 مليون شخص عالميًا.