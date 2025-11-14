الصحة العالمية تصدر أول إرشادات عالمية لإدارة السكري خلال الحمل

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدرت منظمة الصحة العالمية أول إرشادات عالمية لإدارة السكري خلال الحمل وهي الحالة التي تؤثر على 21 مليون امرأة سنويًا، وتحدد هذه الإرشادات معيارًا عالميًا موحدًا لرعاية الحوامل المصابات بالسكري.
وتركز الإرشادات على الرعاية الفردية والتحكم بالسكر، والمراقبة المنتظمة وقياس نسبة سكر الدم بانتظام، والعلاج الدوائي المتخصص، والرعاية متعددة التخصصات.
ويأتي إطلاق الإرشادات بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري 2025 تحت شعار “السكري عبر المراحل العمرية”، وفيما يواصل السكري التأثير على أكثر من 800 مليون شخص عالميًا.