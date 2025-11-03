Icon

العالم
يونيسف: مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
يونيسف: مليون طفل في غزة بحاجة للماء والغذاء
المواطن - فريق التحرير

أكدت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، تيس إنغرام، أن أكثر من مليون طفل في غزة لا زالوا بحاجة للماء والغذاء، وأن آلاف الأطفال ينامون جياعًا كل ليلة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، بينما يحتاج (650) ألف منهم العودة إلى مدارسهم.

وأوضحت إنغرام، في لقاء صحفي، مساء الأحد، أن وقف إطلاق النار يمثل خبرًا جيدًا، لأنه يعني توقف القصف اليومي الذي كان يودي بحياة الأطفال، لكنه لا يكفي وحده لإنهاء الجوع أو ضمان حصول العائلات على مياه شرب آمنة.

الصحة العالمية: تزايد حاد في احتياجات الصحة النفسية بغزة

الصحة العالمية: تزايد حاد في احتياجات الصحة النفسية بغزة

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهاد 10 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

الأطفال في غزة

وأضافت أن العائلات في غزة لا تزال تكافح يوميًا من أجل البقاء، والبنى التحتية التي كانت توفر المياه والرعاية الطبية للأطفال تضررت بشدة، ما يجعل الوصول إلى هذه الخدمات الأساسية أمرًا في غاية الصعوبة.

وقالت إنغرام إن حجم المساعدات التي دخلت القطاع بعد بدء وقف إطلاق النار شهد زيادة طفيفة خلال الأسبوعين الأولين، لكنها ما تزال غير كافية على الإطلاق، والكميات التي وصلت لا تزال دون المستويات التي كانت تدخل قبل اندلاع الحرب.

كذلك، أشارت المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، إلى أن آلاف الأطفال ما زالوا ينامون جياعًا، فيما يعاني آخرون في المستشفيات من أمراض يمكن علاجها، لكن نقص الأطباء والأدوية يجعلهم يتألمون دون علاج.

 

