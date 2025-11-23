117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال جمادى الأولى

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر جمادى الأولى بلغ (117) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (92%).
وأفادت أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (43) دقيقة، ومدة السعي (49) دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (14) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (11) دقيقة.
وأكدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.