117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال جمادى الأولى

الأحد ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٢ مساءً
117 دقيقة مدة زمن العمرة خلال جمادى الأولى
المواطن - واس

أوضحت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أن متوسط زمن العمرة خلال شهر جمادى الأولى بلغ (117) دقيقة، وبلغت نسبة من أدَّى من المعتمرين الطواف في صحن المطاف بالمسجد الحرام (92%).

وأفادت أن المدة الزمنية للطواف خلال الشهر ذاته بلغت (43) دقيقة، ومدة السعي (49) دقيقة، وبلغت المدة الزمنية للتحرك من الساحات إلى المطاف (14) دقيقة، ومن المطاف إلى المسعى مدة (11) دقيقة.

وأكدت الهيئة حرصها الدائم من خلال المتابعة الدقيقة على تسهيل حركة المعتمرين داخل المسجد الحرام ومرافقه؛ ليؤدوا مناسكهم بكل راحة واطمئنان وفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

