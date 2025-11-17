17 وظيفة شاغرة بـ مجموعة الراشد

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.
وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي مراقبة التكاليف.
– مهندس طاقة.
– مهندس مدني.
– مهندس ميكانيكي.
– مهندس كهربائي.
– مهندس مراقبة الجودة.
– مهندس السلامة.
– مهندس المشتريات.
– مهندس تخطيط مشروع.
– مدير ضمان ومراقبة الجودة.
– مهندس تخطيط مشاريع.
– مدير مشروع/ الطاقة.
– مدير مشروع/ النفط والغاز.
– مقدر مشروع/ ميكانيكي.
– مقدر مشروع/ كهربائي.
– مدير الاقتراحات.
– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.
وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2026م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)