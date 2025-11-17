Icon

حصاد اليوم
وظائف

17 وظيفة شاغرة بـ مجموعة الراشد

الثلاثاء ١٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
17 وظيفة شاغرة بـ مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف وإدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة الراشد

وبيّنت مجموعة الراشد، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مراقبة التكاليف.

– مهندس طاقة.

– مهندس مدني.

– مهندس ميكانيكي.

– مهندس كهربائي.

– مهندس مراقبة الجودة.

– مهندس السلامة.

– مهندس المشتريات.

– مهندس تخطيط مشروع.

– مدير ضمان ومراقبة الجودة.

– مهندس تخطيط مشاريع.

– مدير مشروع/ الطاقة.

– مدير مشروع/ النفط والغاز.

– مقدر مشروع/ ميكانيكي.

– مقدر مشروع/ كهربائي.

– مدير الاقتراحات.

– مسؤول الصحة والسلامة والبيئة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 نوفمبر 2025م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 يناير 2026م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

