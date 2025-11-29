182 صقرًا يتنافسون في سابع أيام كأس نادي الصقور.. وصقارة سعودية تتصدر أحد أشواطه

نظّمت “كأس نادي الصقور 2025” اليوم، ستة أشواط لفئة المحترفين المحليين ضمن مسابقة الملواح، التي تُقام في محافظة الخبر قرب شاطئ نصف القمر, بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، شارك فيها أكثر من (182) صقرًا.

وتنافس الصقارون على جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة (48) شوطًا، لفئات الهواة والمحترفين والملاك والنخبة.

وبدأت أشواط اليوم السابع بشوط شاهين فرخ للمحترفين، فاز بالمركز الأول الصقار عبدالله حمد عبدالله المري بصقره (SH57) قاطعًا مسافة ميدان الملواح بزمن (15,563) ثانية، فيما فازت بشوط شاهين قرناس للمحترفين الصقارة نورة بنت حميد محمد المنصوري، بصقرها (شجعة)، بزمن قدره (14,787) ثانية، في إنجاز يُحسب للصقارات السعوديات.

وفي شوط جير شاهين فرخ للمحترفين، حصد المركز الأول الصقار موسى بن عبدالرحمن بن محمد الشلوي، بصقره (G63) بزمن قدره (15,254) ثانية، وفي شوط جير شاهين قرناس للمحترفين تصدّر الشوط الصقار عبدالهادي بن عبدالله بن عبيد المطيري، بصقره (هورشيما)، بزمن (14,321) ثانية.

أما شوط جير تبع فرخ للمحترفين، فعاد الصقار موسى بن عبدالرحمن بن محمد الشلوي ليفوز بمركزه الأول، بصقره (T99) بزمن قدره (14,670) ثانية، في حين تربع على صدارة شوط جير تبع قرناس للمحترفين الصقار سلطان بن محمد بن ناصر العامر، بصقره (تيمور)، بزمن (14,695) ثانية.

يذكر أن فعاليات الكأس تستمر حتى غدٍ الأحد، وتصاحبها فعاليات متنوعة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل ميدانًا للرماية، ومتحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.