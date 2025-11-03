3 خطوات تعزز وعي المستهلكين قبل التسوق من المتاجر الإلكترونية

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وعي المتسوق في التجارة الإلكترونية عامل مهم لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة له.
ولف عبر منصة إكس إلى أن هناك إلى 3 خطوات مهمة يجب أن يتنبه لها المتسوق عندما يجد منتجات ويرغب في شرائها في المتاجر والمواقع الإلكترونية، محذرًا من التعامل مع الحسابات المجهولة، كون كثير من الحسابات في المواقع والمنصات الإلكترونية يقف خلفها أشخاص غير معروفين.
وشدد على ضرورة التسوق من المتاجر الموثقة، إذ يمكن التحقق من موثوقية المتجر عبر منصة المركز السعودي للأعمال، والاطلاع على بياناته الكاملة بشكل سريع، وحال التعرض لعملية احتيال من حساب مجهول، تُرفع شكوى للجهات الأمنية تتضمن رقم الحساب البنكي، وإيصال التحويل.