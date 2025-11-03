Icon

السعودية اليوم

3 خطوات تعزز وعي المستهلكين قبل التسوق من المتاجر الإلكترونية

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٣ مساءً
3 خطوات تعزز وعي المستهلكين قبل التسوق من المتاجر الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن وعي المتسوق في التجارة الإلكترونية عامل مهم لاتخاذ قرارات الشراء المناسبة له.

ولف عبر منصة إكس إلى أن هناك إلى 3 خطوات مهمة يجب أن يتنبه لها المتسوق عندما يجد منتجات ويرغب في شرائها في المتاجر والمواقع الإلكترونية، محذرًا من التعامل مع الحسابات المجهولة، كون كثير من الحسابات في المواقع والمنصات الإلكترونية يقف خلفها أشخاص غير معروفين.

وشدد على ضرورة التسوق من المتاجر الموثقة، إذ يمكن التحقق من موثوقية المتجر عبر منصة المركز السعودي للأعمال، والاطلاع على بياناته الكاملة بشكل سريع، وحال التعرض لعملية احتيال من حساب مجهول، تُرفع شكوى للجهات الأمنية تتضمن رقم الحساب البنكي، وإيصال التحويل.

