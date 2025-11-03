Icon

جامعة الباحة تطلق باقة من الخدمات الإلكترونية عبر توكلنا Icon مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة Icon كأس نادي الصقور السعودي 2025 يقيم 6 أشواط للهواة في ثاني أيامه Icon القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود بجازان Icon إنذار أحمر.. أمطار غزيرة ورياح وسيول وصواعق على رابغ Icon ضبط 5 مواطنين بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع في القصيم Icon ارتفاع أسعار النفط اليوم Icon إخماد حريق ناقلة وقود بحي الرحمانية في الرياض Icon 3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق Icon وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٨ مساءً
3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات الانتقال بين المسارات المحددة على الطرق.

وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق وقاية وأمان، وذلك بعد التأكد من خلو المسار المراد الانتقال إليه من المركبات الأخرى.

قد يهمّك أيضاً
5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق

5 أخطار للسرعة الزائدة على الطرق

صيانة 215 ألف متر طولي من الطرق المحورية في المدينة المنورة

صيانة 215 ألف متر طولي من الطرق المحورية في المدينة المنورة

وأضافت أنه قبل تغيير المسار يجب التأكد من إعطاء الإشارة اللازمة قبل الانتقال للمسار بوقت كاف وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال لذلك المسار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد