3 خطوات للانتقال بين المسارات على الطرق

أوضحت الإدارة العامة للمرور، خطوات الانتقال بين المسارات المحددة على الطرق.
وتابعت إدارة المرور عبر منصة إكس أن الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق وقاية وأمان، وذلك بعد التأكد من خلو المسار المراد الانتقال إليه من المركبات الأخرى.
وأضافت أنه قبل تغيير المسار يجب التأكد من إعطاء الإشارة اللازمة قبل الانتقال للمسار بوقت كاف وعدم وجود إشارات تمنع الانتقال لذلك المسار.