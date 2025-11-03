3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران

مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
تعرّض قضاء “بهاباد” الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر من مركز محافظة “يزد” وسط إيران، لثلاث ضربات أرضية صباح اليوم، بلغت قوتها 4.9، و5.1، و 3.2، درجات على التوالي.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن وكالة أنباء “مهر” الإيرانية أن الزلزال الأول، بقوة 4.9 درجات، وقع في الساعة 11:1 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومترًا، وفي أعقاب ذلك، أرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.
وبعد ثلاث دقائق سجّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجات في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومترًا، بينما وقع الزلزال الثالث في “بهاباد” بقوة 3.2 درجات في الساعة 42:1 صباحًا على عمق 8 كيلومترات.