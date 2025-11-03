Icon

مواقف الرياض تفّعل المواقف المدارة المجانية لسكان أحياء السليمانية وشرق العليا Icon مكة المكرمة وجدة الأعلى حرارة اليوم بـ34 مئوية Icon ضبط مواطن رعى 30 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي Icon إحباط محاولة تهريب أكثر من 52 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة داخل ألواح خشبية بميناء ضباء Icon خطيب المسجد النبوي: ابتلاءات الحياة لا يتجاوزها العبد إلا بالصبر Icon خطيب المسجد الحرام: تجنبوا أذى الناس باللسان واليد فهما من أقبح الأخلاق Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس ألبانيا Icon ضبط 2332 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon التأمينات: لا يجوز للمستفيدين الجمع بين المنافع التقاعدية Icon توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٢ مساءً
3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران
المواطن - واس

تعرّض قضاء “بهاباد” الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر من مركز محافظة “يزد” وسط إيران، لثلاث ضربات أرضية صباح اليوم، بلغت قوتها 4.9، و5.1، و 3.2، درجات على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن وكالة أنباء “مهر” الإيرانية أن الزلزال الأول، بقوة 4.9 درجات، وقع في الساعة 11:1 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومترًا، وفي أعقاب ذلك، أرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.

وبعد ثلاث دقائق سجّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجات في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومترًا، بينما وقع الزلزال الثالث في “بهاباد” بقوة 3.2 درجات في الساعة 42:1 صباحًا على عمق 8 كيلومترات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد