3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران

تعرّض قضاء “بهاباد” الواقع على بعد نحو 200 كيلومتر من مركز محافظة “يزد” وسط إيران، لثلاث ضربات أرضية صباح اليوم، بلغت قوتها 4.9، و5.1، و 3.2، درجات على التوالي.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، نقلًا عن وكالة أنباء “مهر” الإيرانية أن الزلزال الأول، بقوة 4.9 درجات، وقع في الساعة 11:1 من صباح الجمعة على عمق 15 كيلومترًا، وفي أعقاب ذلك، أرسلت فرق الهلال الأحمر إلى القرى القريبة من مركز الزلزال.

وبعد ثلاث دقائق سجّل زلزال آخر بقوة 5.1 درجات في المنطقة نفسها على عمق 12 كيلومترًا، بينما وقع الزلزال الثالث في “بهاباد” بقوة 3.2 درجات في الساعة 42:1 صباحًا على عمق 8 كيلومترات.