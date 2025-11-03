Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

3 ملايين زائر لـ موسم الرياض 2025 خلال 35 يومًا

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٤٣ مساءً
3 ملايين زائر لـ موسم الرياض 2025 خلال 35 يومًا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم، تجاوز عدد زوار موسم الرياض 2025 حاجز ثلاثة ملايين زائر؛ مما يعكس الشعبية الكبيرة التي حققها خلال 35 يومًا منذ انطلاقه.

وارتفعت وتيرة الإقبال بصورة ملحوظة على مناطق الموسم خلال الأيام الماضية نتيجة التفاعل الكبير مع عدد من المناطق والفعاليات العالمية البارزة، وفي مقدمتها منطقة MrBeast التي شهدت حضورًا واسعًا من مختلف الفئات العمرية؛ نظرًا لطابعها التفاعلي وعروضها الرائعة، إضافة إلى معرض “أنا عربية” بنسخته الأبرز هذا العام، الذي شهد إقبالًا كبيرًا منذ يومه الأول؛ لما يقدمه من تجارب واسعة تجمع مجموعة من المصممات ورائدات الأعمال في المنطقة بطابع يجذب المهتمين بالفنون والابتكار.

قد يهمّك أيضاً
عدد زوار موسم الرياض 2025 يتجاوز حاجز المليوني زائر

عدد زوار موسم الرياض 2025 يتجاوز حاجز المليوني زائر

تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا

تركي آل الشيخ: مليون زائر لـ موسم الرياض 2025 في 13 يومًا

3 ملايين زائر لـ موسم الرياض

وأسهمت الفعاليات المتنوعة في رفع عدد الزيارات، إذ شهدت منطقة السويدي خلال الاحتفال بـ”الثقافة البنغلاديشية” تفاعلًا استثنائيًّا مع عروض فنية وفلكلورية قدّمت مزيجًا من الأنغام الشعبية والفلكلور التراثي، إضافة إلى أطباق المطبخ البنغلاديشي التقليدي، وجعل ذلك المنطقة إحدى أكثر الوجهات جذبًا للعائلات والزوار خلال الفترة الماضية.

وشهدت منطقة “بوليفارد وورلد” استمرار تدفق الزوار بكثافة، إلى جانب “بوليفارد سيتي” التي تستقطب مختلف الزوار من محبي المسرحيات والحفلات والألعاب المختلفة، ومن أبرز فعالياتها مؤخرًا بطولة “كينغز ليغ”.

ويواصل موسم الرياض 2025 ترسيخ موقعه بصفته أكبر منصة ترفيهية في المنطقة بشراكاته العالمية وتنوع تجاربه، التي تجمع الرياضة والفنون والثقافة والتسوق والترفيه؛ مما يعزز حضور العاصمة الرياض وجهة أولى للترفيه العالمي، ويجعلها نقطة التقاء لملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد