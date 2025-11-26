Icon

308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نظّم كأس الصقور السعودي 2025، اليوم، ستة أشواط لفئة الملاك ضمن مسابقة الملواح، التي تُقام في مدينة الخبر قرب شاطئ نصف القمر، بالشراكة مع إمارة المنطقة الشرقية، شارك فيها أكثر من 308 صقور.

وتنافس الصقارون على جوائز إجمالية تتجاوز عشرة ملايين ريال تُوزَّع على المراكز العشرة الأولى من أشواط المسابقة البالغة 48 شوطًا، لفئات الهواة والمحترفين والملاك والنخبة.

وبدأت أشواط اليوم بشوط مثلوث جير فرخ (ملاك)، وحصد المركز الأول الصقار فهد بن سلطان بن نفل المري، بصقره (الشبلة)، قاطعًا مسافة السباق بزمن 15,133 ثانية، فيما فاز بالمركز الأول في شوط مثلوث جير قرناس (ملاك) الصقار فهد بن سعود بن محمد الأزمع أبو ثنين، بصقره (خطير)، محققًا زمن 13,854 ثانية.
وفي شوط جير بيور فرخ (ملاك)، عاد الصقار فهد بن سلطان بن نفل المري ليحقق المركز الأول مجددًا بصقره (العودي)، بزمن 14,350 ثانية، في حين فاز بالمركز الأول في شوط جير بيور قرناس (ملاك) الصقار عبدالله محمد عبدالله العجمي بصقره (المحامي)، بزمن 14,301 ثانية.


أما شوط حر فرخ (ملاك)، فحقق فيه الصقار فارس عبدالله مدعث الدوسري المركز الأول، بصقره (هتاش)، الذي قطع مسافة السباق بزمن 16,534 ثانية، فيما فاز بالمركز الأول في شوط حر قرناس (ملاك) الصقار راشد عبدالعزيز محمد الدعيج، بصقره (نبهان)، محققًا زمن 16,586 ثانية.
يشار إلى أن فعاليات الكأس تستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتصاحبها فعاليات متنوعة تُقام خلال الفترة المسائية في مركز الظهران إكسبو، تشمل متحف شلايل، ومنطقة صقار المستقبل المخصصة للأطفال، وجناح أسلحة الصيد الذي يُقام للمرة الأولى خارج مدينة الرياض، ومنطقة للتراث والحرف اليدوية، وعروضًا أدائية تراثية، وغيرها من الفعاليات والتجارب الثرية.

 

