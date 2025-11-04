Icon

4 خطوات لتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إلكترونيًا

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٨ صباحاً
4 خطوات لتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إلكترونيًا
المواطن - فريق التحرير

تتيح خدمة تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية تجديد الهوية إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر أفراد”.

تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في منصة إكس، خطوات الوصول للخدمة كما يلي:

  • الدخول لمنصة أبشر أفراد
  • اختيار العمالة
  • ثم خدمات المقيمين
  • ثم تجديد هوية مقيم.

