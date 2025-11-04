4 خطوات لتجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية إلكترونيًا

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
تتيح خدمة تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية تجديد الهوية إلكترونياً عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية “أبشر أفراد”.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في منصة إكس، خطوات الوصول للخدمة كما يلي:
يمكن تنفيذ خدمة تجديد هوية مقيم إلكترونيًا وبكل سهولة عبر بوابة مقيم.#الجوازات_في_خدمتكم pic.twitter.com/LIJ1VcBGgG
— الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) November 16, 2025