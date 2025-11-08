Icon

إيداع الدعم صبيحة يوم 10 نوفمبر الجاري

48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٦ مساءً
48 ساعة تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

لم يعد يفصلنا سوى أقل من 48 ساعة تقريبًا، عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الجديدة لشهر نوفمبر الجاري.

إيداع دعم حساب المواطن

ومن المقرر أن يتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين خلال الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، بمشيئة الله.

في سياق متصل، أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، ولمعرفة المستندات المطلوبة يمكن الدخول إلى الحساب (ملف المستفيد – المرفقات).

حساب المواطن والتسجيل كمستقل

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم القبول سيصبح المستفيد تابعًا غير مؤهل في حساب رب الأسرة ولا يلزم حذفه.

والمستندات المطلوبة للتسجيل كفرد مستقل في حساب المواطن هي أي مستند يثبت استقلالية السكن باسم المتقدم، مثل عقد إيجار موحد من منصة إيجار، أو صك ملكية السكن مع فاتورة كهرباء، أو شهادة من جامعة أو معهد، أو عقد سكن تنموي مسجل. إذا لم تتوفر هذه المستندات، فيمكن إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

وأوضح البرنامج، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

