5 أيام على إيداع دعم حساب المواطن

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٨ مساءً
5 أيام على إيداع دعم حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

قال حساب المواطن إنه تبقى 5 أيام على إيداع دعم الدفعة رقم 96، وذلك ضمن الجدول الزمني المحدد لصرف الدعم الشهري للمستفيدين من البرنامج.

وأوضح البرنامج في سياق آخر، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

