7 فوائد صحية للزنجبيل

قال أستاذ وعالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري إن الزنجبيل يعد من أكثر النباتات الطبيعية فائدة للصحة العامة، نظرًا لاحتوائه على مجموعة واسعة من المركبات النشطة التي تسهم في تعزيز وظائف الجسم والوقاية من العديد من الأمراض، مؤكدًا أن فوائده تتجاوز الاستخدامات التقليدية المتعارف عليها.

وأوضح الخضيري، عبر حسابه في منصة إكس، أن الزنجبيل يُعد علاجًا طبيعيًا فعّالًا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، مشيرًا إلى أن الدراسات العلمية أثبتت فاعليته في سبعة مجالات صحية رئيسية تشمل:

أولًا – تخفيف الغثيان:

يساعد الزنجبيل على تقليل الشعور بالغثيان المصاحب للحمل، والعلاج الكيميائي، ودوار الحركة، إذ يعمل على تهدئة المعدة وتنظيم إفراز العصارات الهضمية.

ثانيًا – تحسين عملية الهضم:

يساهم في تعزيز حركة الجهاز الهضمي وتنشيط إفراز الإنزيمات الهاضمة، مما يخفف من الانتفاخات وعسر الهضم ويزيد من كفاءة الامتصاص الغذائي.

ثالثًا – تعزيز امتصاص العناصر الغذائية:

يساعد الزنجبيل على تحفيز إنتاج اللعاب والعصارات الهضمية، ما يسهّل امتصاص الفيتامينات والمعادن الأساسية داخل الأمعاء.

رابعًا – تخفيف آلام المفاصل والعضلات:

يحتوي الزنجبيل على مركبات طبيعية تقلل الالتهاب، مما يخفف آلام المفاصل الناتجة عن التهاب المفاصل، بالإضافة إلى آلام العضلات بعد ممارسة الرياضة وآلام الدورة الشهرية لدى النساء.

خامسًا – تعزيز صحة القلب وتنظيم السكر في الدم:

تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وتحسين الدورة الدموية، وتنظيم مستويات السكر، وهو ما يجعله عنصرًا داعمًا لصحة القلب والأوعية الدموية.

سادسًا – تقوية جهاز المناعة:

بفضل احتوائه على مضادات أكسدة قوية، يعزز الزنجبيل قدرة الجسم على مقاومة العدوى والفيروسات، ويساعد في الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

سابعًا – المساعدة في خسارة الوزن:

يساعد الزنجبيل في تحفيز عملية الأيض وحرق الدهون، كما يمنح شعورًا أطول بالشبع، مما يجعله خيارًا طبيعيًا لدعم برامج إنقاص الوزن.

ويحقق الانتظام في تناول الزنجبيل — سواء طازجًا أو كمشروب أو مضافًا إلى الأطعمة — فوائد ملموسة على المدى الطويل، بشرط الاعتدال في الكمية وعدم الإفراط في الاستخدام، خصوصًا لدى مرضى القلب والسكري والحوامل، إذ يُستحسن استشارة الطبيب قبل إدخاله بشكل يومي في النظام الغذائي.