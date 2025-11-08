8 خطوات لتقديم شكوى على نقص دعم الضمان الاجتماعي

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، بالتفصيل طريقة وخطوات تقديم شكوى في حالة وجود نقص في مبلغ الدعم.
وقال الضمان الاجتماعي والتمكين، عبر حسابه في منصة إكس، أن خطوات تقديم شكوى على نقص مبلغ الدعم للضمان الاجتماعي تشمل التالي:
1- الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية
2- اختيار برامج الدعم الخاصة بي
3- الضغط على الدفعات المالية
4- النقر على تقديم شكوى
5- تحديد تصنيف الشكوى: دفعة ناقصة أو صفر
6- إرفاق المستندات أو ما يثبت النقص
7- الضغط على إرسال الشكوى
8- ثم اختيار تأكيد الإرسال لإتمام الطلب
في حال وجود نقص في مبلغ الدعم، يمكن للمستفيد رفع شكوى مالية بسهولة عبر المنصة، من خلال إنشاء تذكرة
واتباع الخطوات المرفقةhttps://t.co/rVv0OPlZhD#الضمان_الاجتماعي pic.twitter.com/BBPH39M7nh
— الضمان الاجتماعي والتمكين (@Hrsd_Tamkeen) November 2, 2025