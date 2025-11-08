8 خطوات لتقديم شكوى على نقص دعم الضمان الاجتماعي

أوضح حساب الضمان الاجتماعي والتمكين، بالتفصيل طريقة وخطوات تقديم شكوى في حالة وجود نقص في مبلغ الدعم.

وقال الضمان الاجتماعي والتمكين، عبر حسابه في منصة إكس، أن خطوات تقديم شكوى على نقص مبلغ الدعم للضمان الاجتماعي تشمل التالي:

خطوات تقديم شكوى على نقص دعم الضمان

1- الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية

2- اختيار برامج الدعم الخاصة بي

3- الضغط على الدفعات المالية

4- النقر على تقديم شكوى

5- تحديد تصنيف الشكوى: دفعة ناقصة أو صفر

6- إرفاق المستندات أو ما يثبت النقص

7- الضغط على إرسال الشكوى

8- ثم اختيار تأكيد الإرسال لإتمام الطلب