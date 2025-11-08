Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎
خاصة لدى مرضى السكري

8 عادات صحية تقلل خطر الخرف

الجمعة ٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٥ صباحاً
8 عادات صحية تقلل خطر الخرف
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف بحث حديث أن الالتزام بمقاييس صحة القلب، “العناصر الـ 8 الأساسية للحياة”، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على حجم دماغ صحي، وأن مرضى السكري من النوع 2 الذين لديهم خطر وراثي للإصابة بالخرف يمكنهم تقليل احتمالية إصابتهم بمشاكل معرفية بشكل كبير من خلال اتباع نمط حياة صحي للقلب.

وبحسب “هيلث داي”، ترتبط صحة القلب والأوعية الدموية المثالية بانخفاض خطر الإصابة بالتدهور المعرفي بنسبة 15% لدى مرضى السكري من النوع 2.

قد يهمّك أيضاً
أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف

أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف

علامات مبكرة في الذراعين والساقين تكشف عن بداية الخرف

علامات مبكرة في الذراعين والساقين تكشف عن بداية الخرف

ووجدت النتائج التي توصلت إليها الباحثة يلين يوشيدا من جامعة تولين في نيو أورلينز أن خطر الإصابة بالخرف لدى الأكثر عرضة للإصابة به قد انخفض بنسبة 27% من خلال تحسين نتائج صحة القلب.

ويشكل خطر الإصابة بالتدهور المعرفي والخرف مصدر قلق لملايين البالغين المصابين بداء السكري من النوع 2.

لكن استناداً إلى تحليل بيانات 40 ألف شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، تبين أن الالتزام بالعناصر الـ8 لحماية القلب يوفر حماية جيدة لمرضى السكري من الخرف.

العوامل الـ 8

وتنقسم العوامل الـ 8 إلى قسمين، 4 سلوكيات صحية و4 عوامل صحية أساسية لوظيفة القلب المثالية:

1. تناول طعاماً صحياً.

2. كن أكثر نشاطاً.

3. أقلع عن التدخين.

4. احصل على نوم صحي.

5. تحكم في وزنك.

6. تحكم في الكوليسترول.

7. تحكم في سكر الدم.

8. ضبط ضغط الدم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف
حصاد اليوم

أطعمة يومية شائعة قد تسرع الإصابة بالخرف

حصاد اليوم