80 متحدثًا بمؤتمر “MESTRO 2025” يناقشون مستقبل الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان بالرياض

تستضيف العاصمة الرياض يومي 21 و22 نوفمبر الجاري النسخة الرابعة من مؤتمر جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام (MESTRO 2025)، الذي يعد من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في علاج الأورام بالإشعاع من مختلف دول العالم.

ويعقد المؤتمر في جامعة الفيصل بالرياض، بقاعة الأميرة هيا بنت تركي آل سعود بحي المعذر، بمشاركة علمية واسعة من داخل المملكة وخارجها، وبحضور شركات دواء وتقنية طبية عالمية.

ويركز المؤتمر هذا العام على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في علاج الأورام، حيث تُفتتح الجلسات العلمية بمناقشة أحدث التطورات في تقنيات العلاج الإشعاعي والأورام في المراكز الكبرى بدول الخليج، بمشاركة متحدثين بارزين من المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وعُمان والكويت والإمارات. وتليها جلسة أخرى تتناول أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة لعلاج السرطان في مصر والأردن والمغرب وتركيا والعراق.



وسيقدّم البروفيسور فادي جعارة رئيس قسم العلاج الإشعاعي في كليفلند كلينك عرضًا عن العلاج بجسيمات الكربون (Carbon Ion Therapy)، موضحًا الخطط التطويرية لمركز العلاج بهذه التقنية في أبوظبي، والتي تُعد من أحدث تقنيات العلاج بالجسيمات وأكثرها دقة في استهداف الخلايا السرطانية، خصوصًا الأورام المقاومة للعلاجات التقليدية.

كما سيقدّم فريق سعودي متخصص عرضًا حول جهود تطوير العلاج بالبروتونات (Proton Therapy) والتحديات المرتبطة بتطبيقه في المملكة، وهي من التقنيات المتقدمة التي ساهمت في تقليل المضاعفات الإشعاعية، لا سيما لدى الأطفال. فيما يشارك مركز الحسين للسرطان من الأردن بتجربته في العلاج الإشعاعي الموجّه بالرنين المغناطيسي (MR-Guided Radiotherapy)، في تجربة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة من حيث الدقة والتطور التقني.

ويتضمّن البرنامج العلمي جلسات متخصصة في رعاية مرضى السرطان متعددة التخصصات، والأبحاث الأساسية والتطبيقية، والتجارب السريرية، إلى جانب منصة تفاعلية للمتحدثين والمرضى، ومعرض تقني متخصص تشارك فيه شركات الدواء والتقنيات الطبية.

وبحسب اللجنة المنظمة، تم تسجيل أكثر من 1000 مشارك واستلام 90 ملخصًا بحثيًا، بمشاركة 80 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها يمثلون نخبة من العلماء والباحثين في دول مجلس التعاون وعدد من المراكز البحثية العالمية.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور سعد الرشيدي أن تنظيم هذا المؤتمر في جامعة الفيصل بالرياض يجسد التزام المملكة بتعزيز الاستثمار في المعرفة الصحية والتقنية الطبية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يشهد توسعًا سنويًا في حجم المشاركة ونوعية الطروحات العلمية، ما يجعله منصة علمية رائدة في الشرق الأوسط لتبادل الخبرات في علاج الأورام بالإشعاع.

وتدعو جمعية الشرق الأوسط للعلاج الإشعاعي والأورام جميع المختصين والمهتمين إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمؤتمر والمشاركة في فعالياته العلمية والتقنية.