800 ألف من سكان نيويورك يستعدون للمغادرة إذا فاز ممداني

يخطط ما يقرب من 800 ألف من سكان نيويورك لمغادرة المدينة في حال فوز المرشح الديمقراطي زهران ممداني في انتخابات رئاسة البلدية المقررة اليوم الثلاثاء، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة “جيه إل بارتنرز” لصحيفة “ديلي ميل”.

ووجد الاستطلاع أن 9% من سكان نيويورك سيغادرون المدينة “حتماً”، التي يبلغ عدد سكانها حالياً حوالي 8.5 مليون نسمة.

وإذا غادرت هذه الأعداد، فسيكون ذلك بمثابة هجرة سكان واشنطن العاصمة أو لاس فيغاس أو سياتل بالكامل.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للاستطلاع، فإن 25% من سكان نيويورك، أي 2.12 مليون نسمة، “يفكرون” في المغادرة.

وكشف الاستطلاع عن قلق واسع النطاق من احتمال فوز ممداني في الانتخابات، وسلط الضوء على الأثر الاقتصادي الهائل الذي قد يُحدثه فوز عضو مجلس الولاية البالغ من العمر 34 عاماً.

ولتوضيح ذلك، وجد الاستطلاع أيضاً أن 7% ممن يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنوياً سيغادرون المدينة حتماً في حال فوز ممداني، وهو أمر بالغ الأهمية، لأن 1% من أصحاب الدخل الأعلى في نيويورك يدفعون ما يقرب من نصف ضرائب دخل المدينة.

وتُعد ولايات كارولينا الشمالية والجنوبية وفلوريدا وتينيسي من أبرز الوجهات لمن يفكرون في مغادرة نيويورك نظراً لانخفاض ضرائب الدخل والعقارات فيها.