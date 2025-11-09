Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية
المواطن - فريق التحرير

أكدت وزارة التجارة أن هناك 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.

وتابعت التجارة عبر منصة إكس أن ضوابط التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تتمثل في؛ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، و إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح الباركود.

ونوهت وزارة التجارة إلى أن:” التزام المنشآت بالتخفيضات الحقيقية المرخص لها وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وإيضاح نسبة التخفيض (من – إلى) بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك”.

كما أشارت وزارة التجارة إلى أهمية الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، والتقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.

وأضافت:” تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالتخفيضات التجارية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية”.

