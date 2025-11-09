شرط رئيسي للقبول في سكني 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تحت رعاية الملك سلمان.. التخصصات الصحية تحتفي بتخريج 12.591 خريجًا ديسمبر المقبل ضبط 6050 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع إنذار أحمر في 4 مناطق والمدني يحذر أشكال مختلفة للتسول عليك الحذر منها سلمان للإغاثة يوزّع 1.836 سلة غذائية في القنيطرة بسوريا حرس الحدود ينفذ حملة تطوعية لتنظيف شاطئ الشرم وقاع البحر بالمدينة المنورة ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس كوريا شواطئ جدة تستقطب الزوار بأجواء غائمة ومناظر بحرية خلابة
أكدت وزارة التجارة أن هناك 9 ضوابط للتخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية.
وتابعت التجارة عبر منصة إكس أن ضوابط التخفيضات التجارية في المنشآت والمتاجر الإلكترونية تتمثل في؛ حصول المنشأة أو المتجر الإلكتروني على ترخيص لإجراء التخفيضات قبل الإعلان عنها، و إبراز الترخيص ليتمكن المستهلك من التأكد من صحته عبر مسح الباركود.
ونوهت وزارة التجارة إلى أن:” التزام المنشآت بالتخفيضات الحقيقية المرخص لها وعدم التحايل أو التضليل أو التلاعب في الأسعار، وإيضاح نسبة التخفيض (من – إلى) بحيث تكون محددة ومكتوبة بشكل واضح للمستهلك”.
كما أشارت وزارة التجارة إلى أهمية الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على المنتجات المخفضة تبين السعر قبل وبعد التخفيض، والإفصاح للمستهلك بوضوح عن سياسة الاستبدال والاسترجاع في فترة العروض، والتقيد بضمانات المنتج للشركات الصانعة للمنتجات المشمولة بالعروض الترويجية.
وأضافت:” تمكين المستهلك من حق الاختيار للسلعة دون الإلزام بالتخفيضات التجارية، والتقيد بضوابط الإعلان في التجارة الإلكترونية”.