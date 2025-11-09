Icon

9 متنزهات و119 حديقة في نجران تستقبل الزوار خلال إجازة الخريف

الجمعة ٢١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢٧ مساءً
9 متنزهات و119 حديقة في نجران تستقبل الزوار خلال إجازة الخريف
المواطن - واس

تشهد المتنزهات والحدائق العامة بمنطقة نجران إقبالًا متزايدًا من الأهالي والزوار خلال إجازة الخريف، مستمتعين بالأجواء المعتدلة التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وما توفره من مرافق وخدمات تلبي احتياجات الزوار.

وهيأت أمانة المنطقة (9) متنزهات، و(119) حديقة بالمنطقة ومحافظاتها لاستقبال الزوار، وذلك من خلال أعمال الصيانة، والعناية بالمسطحات الخضراء، وتوفير مسارات المشي، وألعاب الأطفال، ومناطق الجلوس.

وعملت الأمانة خلال الأيام الماضية على تأهيل المسطحات الخضراء بمساحة تقدر بـ (690000) مربع، وتقليم (4400) شجرة ونخلة، وزراعة (273) شجرة، و(20350) زهرة في الطرق الرئيسة والمتنزهات والحدائق، وصيانة (260) عمود إنارة ديكوريًا، وصيانة الألعاب والملاعب بمساحة (230) مترًا مربعًا، وصيانة (20) دورة مياه.

وتواصل تكثيف أعمال النظافة العامة بالمتنزهات والحدائق، وصيانة المرافق العامة، وتعزيز الفرق الميدانية، بما يضمن تقديم بيئة سياحية آمنة وجاذبة للعائلات والزوار.

ويبرز متنزه الملك فهد إحدى أهم الوجهات الجاذبة للعائلات والمتنزهين، إذ يعد خيارًا مثاليًا ومتنفسًا طبيعيًا، يتميز بأشجاره الوارفة، ومسطحاته الخضراء الممتدة، إلى جانب مسارات المشي والدراجات، وما يوفره من مرافق وخدمات وخيارات متعددة للمتنزهين لقضاء أوقات ممتعة في ظل الأجواء المعتدلة التي شجعت وحفزت العائلات للتنزه.

