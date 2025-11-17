Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 في الرياض

91 متحدثًا سعوديًا ودوليًا بمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٢ صباحاً
91 متحدثًا سعوديًا ودوليًا بمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يستعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث لإطلاق فعاليات مؤتمره الدولي السنوي وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 في فندق جي دبليو ماريوت – الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويحظى المؤتمر، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة 77 متحدثاً سعودياً إلى جانب أكثر من 14 متحدثاً دولياً من أبرز أطباء وجراحي العيون حول العالم.

قد يهمّك أيضاً
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

الملك خالد التخصصي للعيون يطلق حملة “حب عيونك”

الملك خالد التخصصي للعيون يطلق حملة “حب عيونك”

ويركّز مؤتمر هذا العام على أحدث التطورات العلمية في مجال طب وجراحة العيون، بما يشمل:
القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما يتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً مكثفاً من المحاضرات والورش التدريبية والنقاشات المتخصصة التي تستعرض أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، ونافذة تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية في طب العيون، بما يسهم في تعزيز ممارسات الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. ويصاحب المؤتمر معرض طبي متكامل يضم أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية المستخدمة في مجال طب وجراحة العيون.

ويأتي انعقاد المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث ليواصل مسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود من الإسهام العلمي وإثراء المعرفة في مجال العيون، مما يجعله حدثاً بارزاً يحظى باهتمام واسع من المتخصصين والمهتمين في هذا المجال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد