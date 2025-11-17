91 متحدثًا سعوديًا ودوليًا بمؤتمر مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث

يستعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث لإطلاق فعاليات مؤتمره الدولي السنوي وذلك خلال الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر 2025 في فندق جي دبليو ماريوت – الرياض، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في طب العيون من داخل المملكة وخارجها.

ويحظى المؤتمر، الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في المنطقة، بمشاركة 77 متحدثاً سعودياً إلى جانب أكثر من 14 متحدثاً دولياً من أبرز أطباء وجراحي العيون حول العالم.

ويركّز مؤتمر هذا العام على أحدث التطورات العلمية في مجال طب وجراحة العيون، بما يشمل:

القرنية، مقدمة العين، جراحة الشبكية والجسم الزجاجي، شبكية العين الطبية، التهاب القزحية، الجلوكوما، طب عيون الأطفال، وجراحة تجميل العين. كما يتضمن المؤتمر برنامجاً علمياً مكثفاً من المحاضرات والورش التدريبية والنقاشات المتخصصة التي تستعرض أحدث الأساليب العلاجية والتقنيات الجراحية.

وأكدت اللجنة المنظمة أن المؤتمر يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، ونافذة تتيح للمشاركين الاطلاع على أحدث الابتكارات الطبية في طب العيون، بما يسهم في تعزيز ممارسات الرعاية الصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمرضى. ويصاحب المؤتمر معرض طبي متكامل يضم أحدث الأجهزة والتقنيات والأدوية المستخدمة في مجال طب وجراحة العيون.

ويأتي انعقاد المؤتمر الدولي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث ليواصل مسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود من الإسهام العلمي وإثراء المعرفة في مجال العيون، مما يجعله حدثاً بارزاً يحظى باهتمام واسع من المتخصصين والمهتمين في هذا المجال.