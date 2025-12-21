العُلا تحتفي بفعالية “الطنطورة” ضمن تقليد ثقافي سنوي غدًا آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي ليفربول يفوز على توتنهام في قمة الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي مقتل 10 أشخاص في إطلاق نار بجنوب أفريقيا زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تانيمبار الإندونيسية الكاف: كأس الأمم الأفريقية سيقام كل أربع سنوات طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة على عدة مناطق “ابتكارات مساعي”.. جمعية تحتضن الأفكار وتحولها إلى مشاريع مؤثرة ويتكوف يكشف تفاصيل اجتماع ميامي حول غزة تحذير من أسرّة التسمير… تُسرّع الشيخوخة وتسبب السرطان
تمكَّن فريق آرسنال من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت على ملعب “ديكنسون هيل” بمدينة ليفربول، ضمن الجولة الـ(17) من منافسات البطولة.
وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى (39) نقطة، فيما تجمَّد رصيد إيفرتون عند (24) نقطة في المركز العاشر.
وفي مباراة أخرى، تغلَّب فريق ليدز يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (4-1)، على ملعب “إيلاند رود” بمدينة ليدز، ليصعد للمركز الـ(16) بـ(19) نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثامن بـ(26) نقطة.