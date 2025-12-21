آرسنال يفوز على إفرتون ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

تمكَّن فريق آرسنال من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه إيفرتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت على ملعب “ديكنسون هيل” بمدينة ليفربول، ضمن الجولة الـ(17) من منافسات البطولة.

وبهذه النتيجة، رفع آرسنال رصيده إلى (39) نقطة، فيما تجمَّد رصيد إيفرتون عند (24) نقطة في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، تغلَّب فريق ليدز يونايتد على ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (4-1)، على ملعب “إيلاند رود” بمدينة ليدز، ليصعد للمركز الـ(16) بـ(19) نقطة، فيما يحتل كريستال بالاس المركز الثامن بـ(26) نقطة.