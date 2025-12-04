Icon

آلية استرداد رسوم تأشيرة العمالة الملغاة

الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
آلية استرداد رسوم تأشيرة العمالة الملغاة
المواطن - فريق التحرير

قالت منصة مساند إن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج المنصة، وسيتم إعادة المبلغ للحساب البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.

خطوات نقل خدمات العمالة

وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:

يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.

