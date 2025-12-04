آلية استرداد رسوم تأشيرة العمالة الملغاة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة برعاية وزير الداخلية.. اللواء العنزي يشهد حفل تكريم متقاعدي الأفواج الأمنية الدعم السريع يحتجز الناجين من حصار الفاشر مقابل فدى ضخمة فيصل بن فرحان ورئيس وزراء قطر يرأسان اجتماع اللجنة التنفيذية في الرياض السعودية تدخل موسوعة غينيس كأكبر عدد من المشاهدين لدروس مباشرة عن التطوع طرح فرص استثمارية في متنزه البيضاء الوطني بالمدينة المنورة طيران ناس يحتفل بتدشين رحلاته المباشرة بين الدمام وطريف تطور مفاجئ في الحالة الصحة لـ حياة الفهد إطلاق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون السعودية إيرادات القطاع غير الربحي ترتفع إلى 73.1 مليار ريال بنسبة نمو 22% خلال 2024
قالت منصة مساند إن استرداد رسوم التأشيرة الملغاة يخضع لإجراءات مراجعة من قبل عدد من الجهات الحكومية خارج المنصة، وسيتم إعادة المبلغ للحساب البنكي المستخدم في السداد بعد استكمال الإجراءات من تلك الجهات.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.