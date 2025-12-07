آلية الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني

أوضحت الإدارة العامة للمرور أن منصة أبشر تتيح للمستفيدين المشاركة في مزاد اللوحات الإلكتروني وشراء اللوحات المميزة بشكل كامل عبر الإنترنت، وذلك من أي مكان داخل المملكة دون الحاجة لزيارة إدارات المرور.

وذكرت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن آلية الاستفادة من الخدمة تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار خدماتي، يليها الضغط على المرور. بعد ذلك، يمكن الدخول إلى خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني، واختيار نوع اللوحات المراد المزايدة عليها.

وأشارت إلى أن اللوحات المتاحة تظهر مباشرة داخل الخدمة، مع إمكانية التنافس عليها بشكل إلكتروني حتى إغلاق المزاد.