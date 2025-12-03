Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

آلية توثيق دفعات السداد لدى إيجار

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥١ صباحاً
آلية توثيق دفعات السداد لدى إيجار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قالت شبكة إيجار إن الدفعات الإيجارية توثق عند السداد عبر قنوات الدفع الإلكترونية (سداد – مدى – آبل باي)، ويتاح إصدار سندات قبض للعقود التي لم يحدد فيها أن الدفع إلكتروني فقط، وللعقود السكنية التي تم إبرامها قبل 15/1/2024.

كما أكدت منصة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

قد يهمّك أيضاً
إجراءات الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار

إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين

إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت منصة إيجار، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت منصة إيجار، أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار
السعودية اليوم

إجراءات الإخلاء بعد انتهاء عقد الإيجار

السعودية اليوم
إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين
السعودية اليوم

إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري...

السعودية اليوم