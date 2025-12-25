آل الشيخ: جائزة طارق القصبي تعكس التزامًا وطنيًا بدعم البحث والابتكار الهندسي

نوه الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، وكيل جامعة الملك سعود للدراسات العليا والبحث العلمي، بجائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية ودورها في دعم البحث الابتكاري في هذا المجال الحيوي الهام ، مؤكدا ان معاييرها وضوابطها العالية تعكس دقة الاختيار وحرص القائمين على الجائزة على تتويج فائزين يمثلون قمة الناتج الوطني في منظومة البحث والتطوير الهندسي.

واشار “ال الشيخ” الى فخر جامعة الملك سعود باحتضان هذه الجائزة، معتبرا اياها قمة الوفاء من احد خريجي الجامعة المتميزين، وهو المهندس طارق بن عثمان القصبي، ومبادرة نوعية تسهم في تعزيز ثقافة الابتكار البحثي ودعم المخرجات العلمية ذات الاثر التنموي.

واعرب “آل الشيخ” عن امله في ان تتمكن الجامعة مستقبلا من توفير الممكنات الداعمة للفائزين بالجائزة بما يساعدهم على مواصلة ابحاثهم واستثمارها ضمن امكانات الجامعة البحثية والعلمية.

جاء ذلك في “تصريحات صحافية” عقب رعايته، اليوم ، نيابة عن مدير جامعة الملك سعود، حفل جائزة المهندس طارق القصبي للتميز في الهندسة المدنية، الذي اقيم بقاعة الدرعية بمقر الجامعة في مدينة الرياض، بحضور نخبة من الاكاديميين والباحثين والمتخصصين.



من جهته، قال مؤسس الجائزة المهندس طارق القصبي في كلمة له خلال الحفل ان الاحتفاء بمرور عشرة اعوام على هذه الجوائز البحثية ياتي تاكيدا للايمان منذ انطلاقتها بدور الهندسة والبحث العلمي في صناعة المستقبل، موضحا ان المبادرة بدات بحلم بسيط يتمثل في منح البحث العلمي مكانته المستحقة ودعم الباحثين والباحثات ووضع الهندسة والابتكار في قلب مسار التنمية. واشار الى ان الجائزة استقبلت خلال هذه السنوات 516 بحثا علميا فاز منها 38 بحثا، بما يعكس حجم الجهد المبذول والطموح العلمي المتراكم.

واكد “القصبي” ان البحث والابتكار يشكلان محورا رئيسيا في رؤية السعودية 2030 التي جسدت دعم الدولة لمنظومة الابتكار وتمكين الجامعات وتحفيز الباحثين، لافتا الى ما تحقق من نقلة نوعية في منظومة البحث والتطوير تمثلت في ارتفاع الانفاق ونمو عدد المشتغلين وتحسن الجودة والتاثير العلمي، ما عزز مكانة المملكة اقليميا وقدرتها على المنافسة عالميا نتيجة رؤية واضحة واستثمار طويل المدى في الانسان والمعرفة والبنية التحتية البحثية.

واضاف “القصبي” ان البحث العلمي والابتكار لم يعودا ترفا فكريا بل اصبحا من اهم محركات اقتصاد الدول، مستشهدا بتجذر البحث والابتكار في الحضارة الاسلامية حيث كان العلماء روادا في تاسيس علوم الهندسة والفلك والطب والرياضيات،

وفي ختام كلمته قدم شكره لجامعة الملك سعود والقائمين على تنظيم الحفل ولكافة الباحثين والباحثات المشاركين.

من ناحيته، اوضح الدكتور علي بن سعيد القرني، رئيس اللجنة العلمية للجائزة ورئيس قسم الهندسة المدنية بجامعة الملك سعود، ان الجائزة تاتي منسجمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت البحث العلمي والابتكار ركيزة اساسية للتنمية المستدامة، لاسيما في قطاع الهندسة المدنية المرتبط مباشرة بمشروعات البنية التحتية الوطنية.



وبين “القرني” ان الدورة العاشرة للجائزة شهدت تقدما كميا ونوعيا غير مسبوق، حيث بلغ عدد الابحاث المقدمة 101 بحث تم قبول 86 بحثا منها بعد استيفاء الشروط، فيما جرى ترشيح 30 بحثا لمرحلة التحكيم الخارجي قبل اختيار 7 ابحاث فائزة تمثل تخصصات الهندسة المدنية السبعة، مشيرا الى ان عدد المشاركات هو الاعلى منذ انطلاق الجائزة عام 2015 مقارنة بنحو 14 بحثا فقط في دورتها الاولى.

واوضح “القرني” ان ابحاث اعضاء هيئة التدريس شكلت 63% من اجمالي المشاركات بعدد 68 بحثا، فيما بلغت مشاركة طلاب الدراسات العليا 25% والباحثين 12%، بمشاركات من 20 جامعة سعودية اضافة الى جامعات من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، كما اشار الى تطوير لوائح الجائزة ومعايير التحكيم ورفع قيمة الجائزة الى 245 الف ريال موزعة بالتساوي على تخصصات الهندسة المدنية، مؤكدا ان جميع مراحل التقييم خضعت لتحكيم علمي دقيق بمشاركة خبراء من داخل المملكة وخارجها بما يعزز النزاهة وجودة المخرجات البحثية.

وفي ختام الحفل.. اعلن اسماء الفائزين بالجائزة، حيث فاز في تخصص هندسة البيئة تشين لي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وفي تخصص الهندسة الجيوتقنية محمد عزت عزت الاطرش من جامعة الامير سلطان، كما فاز في تخصص هندسة مصادر المياه يزيد حمد سعد العباد من جامعة الملك سعود، وفي تخصص هندسة النقل صالح بن عواض بن محمد النفيعي العتيبي من جامعة الملك عبدالعزيز، وفي تخصص هندسة الانشاءات موسى آدمو من جامعة الامير سلطان، وفي تخصص هندسة ادارة التشييد عبدالله بن فهد بن عبدالله الحسين الشريف من جامعة الملك سعود، وفي تخصص الهندسة المساحية اسماعيل عبد الحميد محمد الخراشي من جامعة نجران، وذلك ضمن الدورة العاشرة للجائزة التي عكست تنوع التخصصات وعمق وجودة المخرجات البحثية.

وجرى في ختام الحفل تكريم اعضاء اللجنة العلمية للجائزة والعاملين عليها في مختلف فروعها تقديرا لجهودهم العلمية والتنظيمية واسهامهم في انجاح الجائزة وتحقيق مستهدفاتها، اضافة الى تكريم جامعة الملك سعود لمؤسس الجائزة المهندس طارق القصبي، حيث سلم الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ مجسم مبنى الجامعة تكريما وتقديرا لمبادرته العلمية ودوره في دعم البحث والابتكار وخدمة الجامعة والبحث العلمي.