أبها يعزز صدارته لدوري يلو بفوز ثمين على العلا بهدفين دون مقابل

عزّز فريق أبها الأول لكرة القدم صدارته لجدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة إثر فوزه على العلا بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة.

وفي المقابل، تجمّد رصيد العلا عند 22 نقطة في المركز الثاني، بانتظار ما ستسفر عنه نتائج مواجهتَي الدرعية والعروبة أمام الجبلين والفيصلي يومي السبت والأحد.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يفرض أبها أفضليته في الشوط الثاني؛ إذ افتتح التسجيل عند الدقيقة 55 بعد أن حوّل لاعب العلا خالد الرويلي الكرة بالخطأ في مرماه عقب عرضية من حازم الزهراني, وأضاف الهولندي سيلا سو الهدف الثاني عند الدقيقة 60 بعد تمريرة متقنة من مشعل المطيري.

ويحلّ أبها ضيفًا على جدة ضمن منافسات الجولة الـ12 في 21 ديسمبر الجاري، فيما يلتقي العلا نظيره الجندل في 20 ديسمبر.