Icon

الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة Icon عادات يومية تزيد دهون البطن Icon طقس شديد البرودة ورياح نشطة وضباب على عدة مناطق Icon وظائف شاغرة بـ شركة أرامكو Icon قرب انتهاء مهلة المرحلة الأولى لتصحيح أوضاع أنشطة نقل المياه اللاشبكية Icon وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠١ مساءً
أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (3 – 1) كم.
وبين المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الرابعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله-، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة على مناطق شمال ووسط المملكة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والباحة مع فرصة تكون الضباب والصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها.

قد يهمّك أيضاً
تنبيه من رياح نشطة على نجران

تنبيه من رياح نشطة على نجران

إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق

إنذار أحمر في الجموم.. أمطار غزيرة ورياح شديدة وصواعق

وبين المركز، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى مترعلى الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي ستكون حركة الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من رياح نشطة على نجران
السعودية اليوم

تنبيه من رياح نشطة على نجران

السعودية اليوم