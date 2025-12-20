Icon

الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية Icon الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل Icon أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى Icon خلال أسبوع.. ضبط 17880 مخالفًا بينهم 15 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف Icon الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة العواصف Icon محامية تحذر: البيتكوين من أكثر الأساليب شيوعا في غسيل الأموال Icon أتربة مُثارة ورياح نشطة على محافظة الجموم Icon وظائف شاغرة في التركي القابضة Icon ترامب: عملية “عين الصقر” ضد داعش في سوريا ناجحة Icon عادات يومية تزيد دهون البطن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
صحة وطب‎

أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى

السبت ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٠٩ مساءً
أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن سرطان الكلى
المواطن - فريق التحرير

أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة قادرة على إحداث تأثير ملموس في الممارسة السريرية وتسريع الكشف عن الأمراض وتحسين تشخيصها، ومن ذلك ما طوره باحثون في جامعة تارتو الإستونية، إذ تمكنوا من تطوير أداة ذكاء اصطناعي تساعد على الكشف المبكر عن سرطان الكلى وتقييمه بدقة عالية.
وحصلت الأداة على علامة المطابقة الأوروبية (CE)، لتصبح بذلك أول أداة ذكاء اصطناعي تساعد على الكشف المبكر عن سرطان الكلى وتقييمه بدقة عالية.
وتعتمد الأداة التي تحمل اسم (BMVision)، على تقنيات التعلم الآلي لتحليل صور التصوير المقطعي المحوسب (CT)، ومساعدة أطباء الأشعة على اكتشاف الآفات الخبيثة والحميدة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.
وتشير الدراسة التي نشرتها مجلة Communications Medicine، إلى أن الأطباء راجعوا 200 فحص تصوير مقطعي بطريقتين، إحداهما باستخدام الذكاء الاصطناعي، والأخرى بدونه إذ أظهرت النتائج أن استخدام الأداة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قلص زمن تحديد وقياس الأورام الخبيثة بنحو الثلث، مع تحسين دقة القياس والتوافق بين الأطباء.
وأكد الباحثون أن هذه التقنية تهدف إلى دعم أطباء الأشعة في ظل النقص العالمي المتزايد في عدد المتخصصين، وارتفاع حجم فحوصات التصوير الطبي، وتعزز الأدلة على أن أدوات الذكاء الاصطناعي الحديثة قادرة على إحداث تأثير ملموس في الممارسة السريرية.
وأكدت الدكتورة بيلفي إلفيس، أستاذة الأشعة بمستشفى جامعة تارتو، أن إدخال هذه الأداة سيسهم في تحسين جودة التشخيص والكشف المبكر عن سرطان الكلى، مشيرة إلى أنه رغم استخدامها لأغراض بحثية فقط حاليًا، فإنه يجري دمجها ضمن سير العمل السريري.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد