العالم
حصاد اليوم

أربع دول تعارض خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية

السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ مساءً
أربع دول تعارض خطة الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الروسية
المواطن - فريق التحرير

أوضحت صحيفة “بوليتيكو” أن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا قد عارضت خطة الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصول روسية مجمدة بقيمة تقارب 210 مليارات يورو كضمان قرض إلى أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن وثائق داخلية، أن إيطاليا وبلجيكا ومالطا وبلغاريا “دعت المفوضية والمجلس إلى البحث عن خيارات بديلة، تتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بحيث تكون ذات معايير واضحة لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا ومخاطر أقل بكثير خشية رد موسكو المتوقع، من خلال خط ائتمان من الاتحاد الأوروبي أو حلول مؤقتة”.

الأصول الروسية في أوروبا

وأشارت إلى أن “انتقاد هذه الدول العلني لخطة الاتحاد الأوروبي يقوض آمال المفوضية الأوروبية في التوصل إلى اتفاق الأسبوع المقبل”.

وقد استنفد الاتحاد الأوروبي، الذي وعد بدعم كييف، جميع موارده المتاحة، كما أن دول الاتحاد الأوروبي غير مستعدة لتخصيص أموال من ميزانياتها.

وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف، وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كضمان لقرض يدفع لكييف.

