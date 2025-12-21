أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا

Icon

الأحد ٢١ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

نصحت شركتا “‍غوغل” التابعة لمجموعة ألفابت و”أبل” بعض الموظفين الذين يحملون تأشيرات أميركية بتجنب السفر الدولي بسبب تأخير في السفارات يصل إلى 12 شهرا لمواعيد ⁠ختم التأشيرات، بحسب ما أفاد به موقع “بيزنس ‍إنسايدر” نقلا عن رسالة بريد إلكتروني داخلية.

وجاء في التقرير أن شركات المحاماة التي تمثل الشركتين قالت إن التأخيرات تنبع من متطلبات الفحص الجديدة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرة من أن الموظفين يواجهون خطر تقطع السبل بهم خارج الولايات المتحدة إذا تم تأجيل ‍المواعيد. ولم ترد بعد على طلب من “رويترز” للتعليق.

ووفقا للتقرير، جاء في المذكرة ‍أن ‍بعض السفارات والقنصليات الأميركية ⁠تشهد تأخيرات في ‌مواعيد التأشيرات تصل إلى ⁠12 شهرا، محذرة ‍من أن السفر الدولي “ينطوي على خطر البقاء ⁠لفترة طويلة خارج الولايات المتحدة”.

وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا ‌الشهر عن زيادة التدقيق مع المتقدمين للحصول على تأشيرات إتش-1بي للعمالة من ذوي المهارات العالية، بما في ذلك فحص حسابات وسائل التواصل ‍الاجتماعي.

وفي سبتمبر، نصحت شركة ألفابت المالكة لـ”غوغل” موظفيها بشدة بتجنب السفر الدولي وحثت حاملي تأشيرة إتش-1بي على البقاء في الولايات المتحدة، وفقا لرسالة بريد إلكتروني اطلعت ‌عليها “رويترز”.

