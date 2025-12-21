أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد

تغلَّب فريق أستون فيلا على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة (2 – 1)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب “فيلا بارك” بمدينة برمنغهام، ضمن الجولة الـ(17) من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده النقطي إلى (36) نقطة في المركز الثالث، فيما تجمَّد رصيد مانشستر يونايتد عند (26) نقطة في المركز السابع.

ومن المقرر أنْ تُختتم منافسات الجولة غدًا الاثنين، حين يستضيف فولهام فريق نوتنغهام فورست، على ملعب الأول بالعاصمة البريطانية لندن.