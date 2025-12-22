أسعار النفط ترتفع عند التسوية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية بعد اعتراض أمريكا ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع الجاري.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عقود فبراير (1.60) دولار أو (2.6%)، لتبلغ عند التسوية (62.07) دولارًا للبرميل.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.49) دولار أو (2.64%)، لتبلغ عند التسوية (58.01) دولارًا للبرميل.