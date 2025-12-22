أسعار النفط ترتفع عند التسوية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم، عند التسوية بعد اعتراض أمريكا ناقلة نفط في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا في مطلع الأسبوع الجاري.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت عقود فبراير (1.60) دولار أو (2.6%)، لتبلغ عند التسوية (62.07) دولارًا للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (1.49) دولار أو (2.64%)، لتبلغ عند التسوية (58.01) دولارًا للبرميل.