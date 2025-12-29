أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة

التأمينات الاجتماعية تحدد السن الأدنى للاشتراك الإلزامي سعر الفضة يتجاوز 80 دولارًا لأول مرة طقس المملكة.. أمطار وعواصف ترابية وضباب على 8 مناطق وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والجمارك وكالة الفضاء السعودية: تصنيع مادة نانوية لإصلاح الغضاريف في الفضاء لأول مرة الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالقصيم تعلن بدء القبول المباشر ترامب يهاتف بوتين قبل استقبال زيلينسكي ضبط 6,491 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع القبض على مواطن لنقله مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان 227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الصقور في يومه الرابع
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.
وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” (57) سنتًا، بنسبة (0.94%) إلى (61.21) دولارًا للبرميل.
وارتفع خام ”غرب تكساس”، الوسيط الأمريكي، (54) سنتًا، بنسبة (0.95%) إلى (57.28) دولارًا.