أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة

الإثنين ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة
المواطن - فريق التحرير

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” (57) سنتًا، بنسبة (0.94%) إلى (61.21) دولارًا للبرميل.

وارتفع خام ‌”غرب تكساس”، ‌الوسيط الأمريكي، (54) سنتًا، بنسبة (0.95%) إلى (57.28) دولارًا.

