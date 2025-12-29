أسعار النفط ترتفع في التعاملات الآسيوية المبكرة

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” (57) سنتًا، بنسبة (0.94%) إلى (61.21) دولارًا للبرميل.

وارتفع خام ‌”غرب تكساس”، ‌الوسيط الأمريكي، (54) سنتًا، بنسبة (0.95%) إلى (57.28) دولارًا.