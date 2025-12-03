أسماء المسرحيات المتأهلة للمشاركة بمهرجان الرياض للمسرح في دورته الثالثة

كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن أسماء العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الرياض للمسرح، الذي يُقام خلال الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر المقبل في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض.

وستشهد الدورة الثالثة من المهرجان تنافس العروض المسرحية التالية: “تكلم حتى أراك” ، “اللوحة الثالثة” ، “التعطيل” ، “الصرام” ، “عجز الكواريب”، “صرخةٌ واحدة”، “حتى يغيب الأمل”، “ثكنة سلام”، “حينما تترتب الأشياء”، يوتوبيا”.

وقد مرّت عمليةُ اختيار العروض بعدة مراحل متتابعة، بدأت باستقبال المشاركات المسرحية من مختلف مناطق المملكة، أعقبها فرزٌ دقيق يستند إلى معايير فنية وإبداعية تضمن اختيار الأعمال الأجدر بالمنافسة. وأسفرت العملية عن اختيار أفضل عشرة عروض تأهّلت لخوض المرحلة النهائية في مدينة الرياض.



كما يشهد المهرجان، إلى جانب العروض المسرحية، تنظيم مجموعة من الأنشطة التي تثري التجربة المسرحية، من بينها ورش العمل المتخصصة لتطوير مهارات الفنانين، والندوات النقدية التي تلي العرض المسرحي.

يمثّل مهرجان الرياض للمسرح إحدى المبادرات المحورية لهيئة المسرح والفنون الأدائية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع المسرح وصناعة الفنون الأدائية. ويأتي المهرجان بوصفه منصة وطنية داعمة للمبدعين السعوديين، تُمكّنهم من الوصول إلى فضاءات العرض الاحترافية، وتسهم في رفع جودة الإنتاج المحلي وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويعمل المهرجان على بناء بيئة مسرحية محفّزة تُنعش الحركة المسرحية السعودية، وتستكشف الطاقات الواعدة وتصقل مهاراتها، وتشجّع الأعمال الجديدة التي تجسّد تنوّع التجربة الإبداعية في المملكة. ويأتي ذلك ضمن حراك ثقافي متكامل تقوده الهيئة لترسيخ المسرح كركيزة أساسية من ركائز التنمية الثقافية والإبداعية.