Icon

الشيخوخة تبدأ من البنكرياس.. احذروا 3 عادات شائعة Icon أمطار ورياح نشطة على سكاكا ودومة الجندل Icon أهالي الوجه يستمتعون بالأجواء الغائمة على شواطئ البحر الأحمر Icon ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى أكثر من 800 شخص Icon الأردن يهزم الإمارات ويتصدر المجموعة الثالثة بكأس العرب Icon أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25” Icon برئاسة الأمير فيصل بن بندر.. “بر الرياض” تعقد جمعيتها العمومية وتطلق هويتها الجديدة وخطتها الإستراتيجية 2030 Icon التجارة: ضبط مصنع يتلاعب بأعداد المناديل الورقية Icon القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين المخدر بالحدود الشمالية Icon حرم أمير المدينة المنورة ترعى الملتقى الأول للطفولة المبكرة بتعليم المنطقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25”

الأربعاء ٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ مساءً
أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25”
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت أكاديمية طويق اليوم، ضمن فعاليات المسرح الرئيسي في بلاك هات 25، عن إطلاق أول أكاديمية من (Kaspersky) على مستوى المنطقة، في أكاديمية طويق، لتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية، من خلال معسكرات احترافيّة وبرامج نوعيّة وفق منهجيّة تعليم تطبيقية في مجال الأمن السيبراني.

وأعلن إطلاق الأكاديمية، المدير العام في السعودية والبحرين في (Kaspersky) محمد هاشم، قائلاً: “نفخر بالشراكة مع أكاديمية طويق لدعم التعليم في مجال الأمن السيبراني وتنمية الكفاءات في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا التعاون، نطمح لتقديم خبراتنا وتقنياتنا العالمية لتوسيع المهارات العملية، ورفع مستوى الوعي لمواكبة احتياجات قطاع الأمن السيبراني، ونتطلع للعمل معًا لجذب المواهب ودعم مستقبل المملكة الرقمي.”

قد يهمّك أيضاً
تخريج أول دفعة من برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي في أكاديمية طويق

تخريج أول دفعة من برنامج دبلوم الذكاء الاصطناعي في أكاديمية طويق

أكاديمية طويق تعلن عن مساراتها للتعليم عن بعد عبر منصة “سطر”

أكاديمية طويق تعلن عن مساراتها للتعليم عن بعد عبر منصة “سطر”

وتقدم الأكاديمية معسكرات تقنيّة مكثفة، بشهادات احترافية معتمدة عالميًا، يتم تقديمها وفق منهجّية قائمة على التطبيق العملي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التقنيّة والإثرائية، سعيًا لبناء القدرات والمواهب في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة والأمن السيبراني.

يذكر أن أكاديمية طويق تقدم العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية في العديد من المجالات أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيرها من مجالات التقنيات المتقدمة، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد