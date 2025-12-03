أكاديمية طويق تطلق أكاديمية كاسبرسكي في “بلاك هات 25”

أعلنت أكاديمية طويق اليوم، ضمن فعاليات المسرح الرئيسي في بلاك هات 25، عن إطلاق أول أكاديمية من (Kaspersky) على مستوى المنطقة، في أكاديمية طويق، لتمكين الكفاءات والمواهب الوطنية، من خلال معسكرات احترافيّة وبرامج نوعيّة وفق منهجيّة تعليم تطبيقية في مجال الأمن السيبراني.

وأعلن إطلاق الأكاديمية، المدير العام في السعودية والبحرين في (Kaspersky) محمد هاشم، قائلاً: “نفخر بالشراكة مع أكاديمية طويق لدعم التعليم في مجال الأمن السيبراني وتنمية الكفاءات في المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا التعاون، نطمح لتقديم خبراتنا وتقنياتنا العالمية لتوسيع المهارات العملية، ورفع مستوى الوعي لمواكبة احتياجات قطاع الأمن السيبراني، ونتطلع للعمل معًا لجذب المواهب ودعم مستقبل المملكة الرقمي.”

وتقدم الأكاديمية معسكرات تقنيّة مكثفة، بشهادات احترافية معتمدة عالميًا، يتم تقديمها وفق منهجّية قائمة على التطبيق العملي، بالإضافة إلى عدد من البرامج التقنيّة والإثرائية، سعيًا لبناء القدرات والمواهب في مختلف مجالات التقنيات المتقدمة والأمن السيبراني.

يذكر أن أكاديمية طويق تقدم العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية في العديد من المجالات أبرزها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجة وغيرها من مجالات التقنيات المتقدمة، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية للمنافسة عالميًا، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وتعزيز الاقتصاد الرقمي.